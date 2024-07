Basket femminile, l’Italia Under 17 batte l’Argentina ai Mondiali. Ora c’è la Francia ai quarti

L’Italbasket femminile Under 17 non si ferma ai Mondiali di categoria in Messico e dopo le tre vittorie su tre nella fase a gironi batte anche l’Argentina negli ottavi di finale con il punteggio di 67-49. Le azzurre continuano, dunque, il percorso netto e ora nei quarti di finale sfideranno la Francia, che ha battuto di misura la Croazia. Top scorer Emma d’Este con 11 punti, mentre in doppia cifra ci sono anche Isabel Hassan e Nicole Torresani, con 10.

Parte soffrendo l’Italia, con l’Argentina sul pezzo e che nei primi dieci minuti mette in difficoltà le azzurre. È in particolare Sol Depetris a rendere difficile la difesa per le azzurre, che provano a rispondere con Hassan e Giacchetti e dopo un avvio complesso vanno avanti 12-7. Ma risponde l’Argentina con un parziale di 7-0 che ribalta i giochi e in un finale di quarto giocato punto a punto sono le sudamericane a chiudere avanti 21-18.

Ma l’equilibrio si spezza nel secondo quarto, quando l’Italia cambia marcia e lo fa con Olivia Ostoni che trova la tripla del pareggio, mentre Gorini e Hassan guidano l’allungo che vale il +5 a metà quarto. L’Argentina prova a reagire, resta vicina nel punteggio, ma le azzurre dominano sul parquet e vanno al riposo avanti 36-30.

La ripresa inizia nel segno di Emma d’Este, che trova i canestri che per la prima volta nel match portano le azzurre in doppia cifra di vantaggio. Ora per l’Argentina diventa veramente difficile reggere il ritmo delle italiane, che nel terzo quarto controllano, chiudendo avanti 50-40, mentre nell’ultimo parziale scappano decisamente via, in un match ormai senza storia e si impongono 67-49, strappando il biglietto per i quarti di finale.