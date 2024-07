Basket femminile, l’Italia U20 è in semifinale agli Europei. Le sorelle Villa stendono la Lettonia

L’Italia conquista l’accesso alle semifinali degli Europei Under 20 di basket femminile. Le azzurre vincono e convincono nei quarti di finale contro la Lettonia, battuta per 68-53. Una prestazione di alto livello dell’Italia, che punta assolutamente ad una medaglia in questa manifestazione continentale ed ora attendere di conoscere la propria avversaria, che uscirà dalla sfida tra Spagna e Polonia.

Le sorelle Villa sono le grandi trascinatrici. Matilde è la miglior marcatrice con 22 punti, mentre Eleonora ne mette a referto 18. Eccellente prestazione anche per Cristina Osazuwa, che chiude con una doppia doppia da 11 punti e 10 rimbalzi. Alla Lettonia non bastano i 14 punti di Raina Tomasicka.

Ottimo avvio delle azzurre con Osazuwa che firma il +6 (8-2). Le lettoni tornano sotto, ma Matilde Villa riporta nuovamente sul +8 l’Italia (14-6). Il finale di primo quarto, però, è tutta di marca lettone, con Otto che firma il -2 alla prima sirena (14-12). La Lettonia passa anche avanti con la tripla di Ozola in avvio di secondo quarto, ma prima Matilde Villa e poi Osazuwa riportano in vantaggio l’Italia (20-19). Villa è scatenata nel secondo quarto e le azzurre si presentano all’intervallo in vantaggio 32-28.

Alla ripresa dalla pausa lunga si resta sul filo dell’equilibrio nei primi minuti, ma questo viene spezzato da Eleonora Villa. Le due sorelle Villa costruiscono, insieme sempre a Osazuwa, il break decisivo per l’Italia che trova la doppia cifra di vantaggio (45-35). Le azzurre giocano un terzo quarto eccezionale ed entrano negli ultimi dieci minuti avanti 51-37.

Arriva subito la tripla di Matilde Villa, che allunga ulteriormente il vantaggio azzurro, ma la Lettonia riesce a tornare sul -10 con Viksne (55-45). Si accende Zanardi e poi nuovamente Eleonora Villa trova i canestri che riportano sul +15 le azzurre. L’Italia tiene benissimo negli ultimi minuti e chiude 68-53.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

LETTONIA – ITALIA 53-68 (12-14, 16-18, 9-19, 16-17)

Lettonia: Millere 1, Ozola 12, Viksne 10, Otto 8, Stepanova, Linina, Grausa, Treiliha, Briede, Tomasicka 14, Liepina 2, Sila 6

Italia: E.Villa 18, Lussignoli, Lucantoni, M.Villa 22, Zanardi 6, Caloro, Tomasoni, Arado, Piatti 3, Bernardi 4, Cancelli 4, Osazuwa 11