Basket, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming, programma dai gironi alla finale

E’ la settimana che apre le Olimpiadi di Parigi 2024, anche per il torneo di basket maschile! S’incomincia sabato 27 luglio – il giorno seguente alla cerimonia di apertura – con le prime partite della fase a gironi, che dureranno fino a sabato 3 agosto. Dopo due giorni di riposo si passa ai quarti di finale previsti martedì 6 agosto, con le semifinali venerdì 8 agosto. Domenica 10, infine, le due finali che assegnano le tre medaglie.

Le dodici Nazionali qualificate dal Mondiale dello scorso anno e dai tornei Preolimpici sono state suddivise in tre gironi da quattro: nel gruppo A troviamo Australia, Spagna, Grecia e Canada; nel gruppo B Francia, Germania, Giappone e Brasile; il gruppo C, infine, è composto dagli Stati Uniti campioni in carica, dalla Serbia, dal Sud Sudan e da Porto Rico. Le prime due classificate di ogni raggruppamento e le migliori terze passano ai quarti di finale, con gli abbinamenti che verranno definiti da un sorteggio basato sul ranking FIBA delle otto rappresentative rimaste divise in tre “pot” (D, E, F, G). Le vincenti si sfideranno poi in semifinale, andando alla caccia di un posto sul podio olimpico nelle due partite che mettono in palio le medaglie.

Andiamo a riepilogare il calendario completo del torneo olimpico di basket maschile a Parigi 2024 dai gironi fino alla finale per l’oro. La prima fase sarà ospitata dal Pierre Maureloy Stadium di Villeneuve d’Asq (Francia) nei dintorni di Lille, mentre dai quarti di finale ci si sposta alla Bercy Arena di Parigi. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport, che dedicherà alle Olimpiadi una programmazione con 7 canali aggiuntivi inclusi nel pacchetto Sky. In particolare, tutto il basket sarà sul canale Eurosport 6 (254 Sky, canale disponibile anche su DAZN). Per quanto riguarda Rai2 e RaiSport, lo spazio dedicato al femminile dipenderà dalle scelte di programmazione della tv di Stato, che usufruisce di 360 ore di diretta a disposizione. Le dirette saranno disponibili in streaming su discovery+ e, in caso di trasmissione Rai, su RaiPlay. Buona Olimpiade a tutti!

CALENDARIO GIORNALIERO BASKET OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

Ore 11:00 Australia-Spagna (Gruppo A)

Ore 13:30 Germania-Giappone (Gruppo B)

Ore 17:15 Francia-Brasile (Gruppo B)

Ore 21:00 Grecia-Canada (Gruppo A)

Domenica 28 luglio

Ore 11:00 Sud Sudan-Portorico (Gruppo C)

Ore 17:15 Serbia-USA (Gruppo C)

Martedì 30 luglio

Ore 11:00 Spagna-Grecia (Gruppo A)

Ore 13:30 Canada-Australia (Gruppo A)

Ore 17:15 Giappone-Francia (Gruppo B)

Ore 21:00 Brasile-Germania (Gruppo B)

Mercoledì 31 luglio

Ore 17:15 Porto Rico-Serbia (Gruppo C)

Ore 21:00 USA-Sud Sudan (Gruppo C)

Venerdì 2 agosto

Ore 11:00 Giappone-Brasile (Gruppo B)

Ore 13:30 Australia-Grecia (Gruppo A)

Ore 17:15 Canada-Spagna (Gruppo B)

Ore 21:00 Francia-Germania (Gruppo A)

Sabato 3 agosto

Ore 17:15 Porto Rico-USA (Gruppo C)

Ore Serbia-Sud Sudan (Gruppo C)

Martedì 6 agosto

Ore 11:00 1° quarto di finale

Ore 14:30 2° quarto di finale

Ore 18:00 3° quarto di finale

Ore 21:30′ 4° quarto di finale

Giovedì 8 agosto

Ore 17:30 1° semifinale

Ore 21:00 2° semifinale

Sabato 10 agosto

Ore 17:30 Finale 3°/4° posto

21:30 Finale 1°/2° posto

PROGRAMMA BASKET OLIMPIADI 2024: DOVE SEGUIRE LE PARTITE IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.