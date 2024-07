Prima giornata del torneo di basket 3×3 maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, con quattro partite andate in scena e completate da pochi minuti – le dodici squadre sono racchiuse in un girone unico, con le prime due che vanno dirette in semifinale e le altre sei devono passare dai quarti di finale. Andiamo a fare un breve riepilogo quindi di quanto accaduto sul playground allestito nella splendida cornice di Place de la Concorde.

In un confronto tutto ‘baltico’ che inaugurava la kermesse a Cinque Cerchi la Lettonia batte la Lituania col punteggio di 21-14. I lettoni hanno preso subito il comando delle operazioni (5-1), con la Lituania che si è avvicinata al -4 (8-4). Non è bastato perché gli avversari hanno ripreso a macinare gioco e punti, volando nel punteggio fino al 21-14 con cui si è conclusa la sfida – 9 punti di Miezis e 7 di Lasmanis, con 8 punti di Pukelis per i lituani.

Nel secondo match di giornata l’Olanda prevale sulla Cina per 16-21. Dopo un avvio equilibrato (4-4), gli Orange prendono un piccolo break (7-10) che riescono a conservare fino alla fine, con gli asiatici che rimangono in scia fino al -3 (12-15) salvo cedere nel finale per il 16-21 con cui l’Olanda vince al debutto olimpico grazie a 9 punti di Worhty de Jong e 7 di Dimeo van den Horst – 7 punti di Ning Zhang per i cinesi.

Vittoria in rimonta per la Francia padrona di casa, che fatica all’inizio contro la Polonia – capace di andare anche 9-3 – ma esce alla distanza vincendo per 19-21 in volata con 9 punti di Dussoulier e 7 di Frank Seguela, con 5 punti di Jules Rambaut mentre alla Polonia non bastano 6 punti equamente divisi tra Sokolowski e Zamojski ad evitare il ko nella prima giornata.

Nel match che completava il programma odierno la Serbia – che si presentava al torneo olimpico come testa di serie numero uno – piega gli Stati Uniti col punteggio di 22-14, trascinata dagli 8 punti di Marko Brankovic e dai 7 di Strahinja Stojacic mentre per gli USA 6 punti di Kareem Maddox.