Baseball: l’Italia si accende solo sul finale contro gli USA all’Haarlem Week. Azzurri sconfitti 6-4

Seconda sconfitta consecutiva per la Nazionale Italiana maggiore di baseball, impegnata in questi giorni in Olanda per l’Haarlem Week 2024. Dopo il K.O contro i padroni di casa gli azzurri hanno infatti dovuto cedere il passo anche alla corazzata Stati Uniti per 6-4, rimanendo a secco di punti in classifica.

Dopo tre end a tabulino fermo, sono gli States ad avanzare per primi. Giunti all’attacco del quarto inning arriva infatti il sacrificio di Young che consente a Plain di mettere a segno il primo punto, preludio del singolo a destra di Bolin e del relativo sigillo di Jorge.

Sul parziale di 0-2 l’Italia cerca di accorciare le distanze subito dopo, sfruttando al quinto una base su ball di Paolini che porta il timbro di Morresi. Tuttavia nello stesso turno gli Stati Uniti trovano ancora l’allungo prima con un triplo al centro di Plain (punto di Brayden) e successivamente, con il singolo a sinistra di Jorge (punto di Plain).

Il fronte offensivo degli azzurri resta bloccato, e gli avversari ne approfittano, trovando poi gli ultimi due sigilli del vantaggio definitivo. Al settimo infatti un singolo al centro di Goldbeck regala a Bolinò il colpo del 5-1, mentre in quello successivo un altro singolo a sinistra di Jorge spedisce Smith a segno, portando il match sul 6-3.

Giunti all’ultimo atto i nostri ragazzi tentano il tutto e per tutto per cercare una risalita. Ci riusciranno solo in parte avanzando di tre unità, realizzate grazie al singolo al centro di Monello (punto di Barresi), quello a destra di Batista de Jesus (punto di Monello) e il singolo al centro di Gamberini (punto di Celli).

Domani, lunedì 15 luglio, l’Italia sfiderà la Spagna. L’inizio della partita è previsto per le ore 10:00.