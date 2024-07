Badminton, Olimpiadi Parigi 2024: i favoriti gara per gara

Dal 27 Luglio al 5 Agosto si terranno i tornei di badminton alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si giocherà all’Adidas Arena nella zona La Chapelle. In programma le due competizioni di singolo (uomini e donne) e le tre di doppio (uomini, donne e misto). Andiamo a vedere i favoriti gara per gara.

SINGOLO DONNE

Tutte contro An Se Young. La stella della Corea del Sud parte come la donna da battere in queste Olimpiadi, ma la cinese Chen Yu Fei va a caccia della doppietta dopo il successo di Tokyo. Fari puntati ovviamente sulla spagnola Carolina Marin, che nei grandi appuntamenti sa sempre esaltarsi, come dimostrano l’oro olimpico vinto a Rio e i tre titoli mondiali. Attenzione anche alla giapponese Akane Yamaguchi, anche se le sue condizioni fisiche non sono eccellenti.

SINGOLO UOMINI

Grandissima lotta per il titolo che tre anni fa è stato di Viktor Axelsen. Il danese è sicuramente tra i favoriti e va a caccia di uno storico bis, ma la concorrenza sarà davvero spietata. Sicuramente nel lotto dei candidati alla medaglia ci sono Chou Tien Chen (Chinese Taipei) e Shi Yu Qi (Cina), senza dimenticare il malesiano Lee Zee Jia. La Danimarca ha un’altra carta da giocarsi con Anders Antonsen.

DOPPIO DONNE

Chen Qing Chen/Jia Yi Fan vogliono salire di un gradino rispetto a tre anni fa, andando a caccia di quell’oro olimpico sfumato proprio all’ultimo atto. Le rivali più accreditate delle cinesi sono le sudcoreane Baek Ha Na/Lee So Hee, ma attenzione ai due doppi giapponesi Nami Matsuyama/Chiharu Shida e Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara. In casa Cina c’è anche una seconda carta con Liu Sheng Shu/Tan Ning.

DOPPIO UOMINI

La coppia favorita è quella cinese composta da Liang Wei Keng/Wang Chang. I principali rivali sembrano essere gli indiani Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, ma anche i sudcoreani Kang Min Hyuk/Seo Seung Jae e i danesi Kim Astrup/Anders Skaarup Rasmussen possono dire la loro nella lotta al gradino più alto del podio.

DOPPIO MISTO

La Cina dovrebbe recitare il ruolo di nazione dominante. Sono due le coppie cinesi candidate alla medaglia d’oro con Zheng Si Wei/Huang Ya Qiong davanti nei pronostici a Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping. Proveranno ad inserirsi nella lotta per il podio e il titolo olimpico anche i sudcoreani Seo Seung Jae/Chae Yu Jung, i giapponesi Yuta Watanabe/Arisa Higashino e i thailandesi Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taerattanachai.