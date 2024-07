Badminton, Olimpiadi 2024: tutti i risultati odierni. Cina devastante

Seconda giornata dedicata ai tornei di badminton alle Olimpiadi di Parigi 2024: andiamo a riepilogare i risultati più importanti per i tabelloni di singolo maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto. Ricordiamo che siamo ancora nella fase a gironi.

SINGOLO MASCHILE

Esordio sul velluto per uno dei possibili outsiders, il malese Lee Zii Jia, che vince in due game su Nettasinghe. Molto bene il cinese Li Shi Feng, tra i favoriti per le medaglie, che si impone con un doppio 21-13 sull’elvetico Kuenzi. Successo netto anche per il secondo danese di punta, Anders Antonsen, sull’austriaco Filimon.

SINGOLO FEMMINILE

Vittorie nette per le prime quattro teste di serie: nessun patema per la coreana An Se Young, la cinese Chen Yu Fei, l’iberica Carolina Marin e l’atleta di Taipei Tai Tzu Ying.

DOPPIO MASCHILE

Due partite spettacolari: i cinesi Liang/Wang, testa di serie numero due, soffrono con i britannici Lane/Vendy e si impongono al terzo. Colpaccio invece per Lee/Wang di Taipei che battono i vice campioni del mondo Astrup/Rasmussen in tre game.

DOPPIO FEMMINILE

Chen/Jia continuano ad essere devastanti e sono ovviamente le favorite numero uno per l’oro: battute le quotate indonesiane Rahayu/Ramadhanti. Bene anche le altri cinesi Liu/Tan.

DOPPIO MISTO

Sempre Cina: Zheng/Huang e Feng/Huang sul velluto. Occhio ai campioni del mondo, i coreani Seo/Chae, che appaiono in netta crescita dopo un inizio di stagione non eccezionale.