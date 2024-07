ATP Washington 2024: Mattia Bellucci batte McDonald al primo turno dopo aver superato le qualificazioni

Per Mattia Bellucci continua la parte estremamente positiva della tournée americana. Dopo aver fatto molto bene all’ATP 250 di Atlanta, anche all’ATP 500 di Washington il suo nome si fa largo. Dopo aver superato le qualificazioni, batte infatti l’americano Mackenzie McDonald, che qui tre anni fa giunse in finale contro Jannik Sinner, e si regala un 7-6(4) 7-6(3) in poco più di due ore.

Nel tabellone cadetto Bellucci era riuscito prima a eliminare l’americano, con wild card, Tristan Boyer, per 7-6(6) 6-2, poi, nel secondo turno, era riuscito a rimontare lo svizzero Leandro Riedi con il punteggio i 6-7(4) 6-3 7-6(4).

Ora questa vittoria su McDonald, giunta peraltro in modo particolare. Perso il servizio nel sesto game del primo set a 30, Bellucci lo recupera a 15 quando l’americano serve per il parziale, poi annulla tre set point e vince il tie-break. Canovaccio non dissimile a inizio secondo set, con il servizio subito perso a 30 e poi riconquistato a 15 nel quarto gioco. Match point annullato sul 5-4, ma altro tie-break guidato fin dall’inizio con personalità e gioia vincente.

Adesso per lui altra sfida made in USA e anche giovane. Questo perché andrà a confrontarsi con la testa di serie numero 15, Alex Michelsen, uno dei rampanti del tennis a stelle e strisce esploso l’anno scorso sull’erba di Newport.