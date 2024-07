ATP Umago 2024, Cobolli brilla all’esordio. Vittoria di spessore contro l’argentino Navone

Esordio eccellente di Flavio Cobolli nel torneo ATP 250 di Umago. In Croazia l’azzurro, numero 48 del mondo, ha sconfitto brillantemente l‘argentino Mariano Navone, sesta testa di serie, in due set con il punteggio di 6-2 6-3 in un’ora e venticinque minuti. Adesso Cobolli attende al secondo turno il vincente del match tra il serbo Dusan Lajovic e l’austriaco Filip Misolic.

Una partita che ha visto Cobolli chiudere con sedici vincenti all’attivo, contro solo i cinque dell’avversario. Tanti gli errori non forzati di Navone, ben diciassette, mentre sono dieci quelli dell’azzurro. Bene anche al servizio Cobolli, che ha ottenuto il 74% dei punti quando ha servito la prima ed il 62% con la seconda.

Cobolli ha subito in avvio una palla break, ma il suo dritto esce davvero di poco. Il break è comunque nell’aria e nel quarto game il romano si procura altre due occasioni di strappare il servizio all’avversario. Basta la prima visto l’errore di rovescio del sudamericano. Cobolli ha il pieno controllo della partita e nell’ottavo game l’azzurro si procura altre due palle break, che equivalgono a set point. Sul secondo Navone perde il controllo con il rovescio e Cobolli chiude 6-2.

Nelle prime fasi del secondo set si segue l’andamento dei turni di servizio, anche se non mancano le occasioni di break. Il romano ne ha una nel quarto game, mentre in quello successivo è Navone ad averne due, ma sulla prima sbaglia mentre sulla seconda è bravissimo l’italiano. Il momento decisivo arriva nell’ottavo gioco, quando Cobolli si procura una palla break e la sfrutta subito, complice l’errore dell’argentino dopo una fenomenale difesa dell’italiano. Cobolli poi conclude al secondo match point sul 6-3 e si qualifica per il turno successivo.