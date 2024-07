ATP Umag, Fabio Fognini affonda contro Tseng: ko 6-1 6-0 in meno di un’ora

Un brutto, bruttissimo Fabio Fognini esce mestamente dal torneo di Umag. Il tennista ligure esce con le ossa rotte dal confronto con il taiwanese Chun Hsin Tseng, autore finora di un anno discreto; ma il risultato finale di 6-1 6-0 è davvero tanto, troppo pesante, tra nervosismo, errori e una condizione fisica imperfetta.

Dopo un inizio di studio, Fabio vive un momento di difficoltà nel quarto gioco viziato da tanti, troppi errori. Si ritrova sotto 0-40 e capitola alla seconda palla break con il quarto svarione del suo game regalando praticamente il break al taiwanese. Sul servizio di Tseng Fognini prova a spingere, ma continua ad essere troppo falloso sprecando uno 0-30 a favore. E subito dopo ne paga altamente le conseguenze, con un doppio fallo e un dritto sparato lunghissimo: altro servizio perso e set in archivio sull’1-6.

E ormai la partita è andata completamente a sud. Di nuovo tanti, troppi errori e Fabio si ritrova in un amen sotto con un 3-0 pesante, iniziando a battibeccare con tutto il pubblico. L’azzurro sembra nemmeno non stare bene, ma ormai non c’è più partita: terzo break di fila e partita chiusa in meno di un’ora.

14 errori non forzati contro 13 vincenti per Fognini, che concede qualcosa come il 63% dei punti sul proprio servizio, affondando contro il suo avversario.