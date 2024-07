ATP Kitzbuehel, Matteo Berrettini: “Sono più contento che stanco, voglio giocare ancora tante partite!”

Matteo Berrettini prosegue nella sua striscia di vittorie consecutive. Il tennista romano, vincitore la scorsa settimana del torneo ATP250 di Gstaad, ha iniziato con un’affermazione il proprio percorso a Kitzbuehel, opposto all’insidioso russo Pavel Kotov. Un match lottato, con Matteo costretto a recuperare un break di ritardo nel primo set e bravo a imporsi al tie-break sullo score di 8-6.

Nel secondo parziale, sempre al tie-break, Berrettini ha fatto vedere la sua grande lucidità nei momenti decisivi, imponendosi sul 7-5 e arrivando così al sesto successo di fila, tutti quanti arrivati senza concedere neanche un set ai suoi avversari. Parliamo, inoltre, dell’undicesima vittoria su dodici incontri disputati su questa superficie nel 2024.

“Prima di tutto voglio ringraziare il pubblico che mi ha supportato e dato tantissima energia, specialmente nel primo set quando mi sono trovato sotto nel punteggio. È stata una partita molto dura e lottata e sono contento di essere riuscito a spuntarla“, le prime parole dell’azzurro.

“Sono un po’ stanco, ma non voglio pensarci, perché la felicità per una vittoria va al di là delle fatiche. Spero di giocare altre tante partite qui e di continuare a divertirmi. Ho voglia di vivere queste emozioni“, ha concluso il classe ’96 del Bel Paese. Sul cammino di Berrettini ci sarà il cileno Alejandro Tabilo e non sarà un incontro facile, vista la crescita avuta dal sudamericano in questo 2024.