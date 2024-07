ATP Bastad, Rafael Nadal ha vita facile: vittoria in due set con il figlio di Borg

Debutto senza particolari problemi per Rafa Nadal. Il mancino di Manacor si impone in una partita dal sapore rievocativo, poiché di fronte a lui, per uno strano caso del destino, si è ritrovato contro Leo Borg, il figlio di Bjorn. Uno di quei scontri che, per accostamenti di cognomi, potresti fare soltanto nei videogames. Ma invece, Leo è una wild card ventunenne a malapena nei primi 500 al mondo premiata nel torneo di casa di Bastad: ed il risultato è un 6-3 6-4 senza particolari emozioni.

L’impressione del primo set non è se il break in favore di Nadal arriverà, ma quando. Borg non ha il talento di cotanto padre, ma almeno prova a fare la partita tenendosi in linea di galleggiamento per i primi tre giochi, ma poi arriva la zampata del maiorchino, che alla seconda palla break prende margine con una bella palla corta. Raa fa il sornione, gli bastano tre turni solidi al servizio con soli due punti concessi per chiudere la prima frazione.

E piano piano Nadal mette le mani sulla partita, con Borg che inizia a soffrire la pressione e a non tenere più la diagonale di rovescio. Un doppio fallo offre subito palle break a Rafa che sfrutta l’occasione e che, con relativa tranquillità, gestisce la partita senza forzare la mano, fino ad andare a servire per il match: Borg annulla il primo match point con lo schiaffo di dritto, il secondo è quello buono con un servizio vincente.

Sfida comoda per Nadal, che offre solo otto punti con la prima di servizio e cinque con la seconda, usata solo nel 25% dei casi. Ma questa partita è un test fino a un certo punto: la sfida del secondo turno con Cameron Norrie potrebbe dare qualche dimostrazione in più.