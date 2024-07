ATP Bastad 2024, Rafa Nadal in quattro ore ritrova la semifinale, Ajdukovic e Tirante continuano a sorprendere

Giornata di quarti di finale lunghissima per l’ATP 250 di Bastad (Svezia). Una serie di battaglie con rimonte e contro-rimonte, match al terzo set tra i quali il pezzo forte è stato chiaramente quello vinto da Rafa Nadal su Mariano Navone in quattro ore di gioco con il punteggio di 6-7(2) 7-5 7-5. La resilienza, la voglia di non perdere del fuoriclasse spagnolo ha fatto ancora una volta la differenza: si tratta della sua prima semifinale dopo oltre due anni (Wimbledon 2022), la 188esima in carriera

Nadal che affronterà il croato Duje Ajdukovic che giocherà la prima semifinale ATP della carriera. Il numero 130 del mondo ha battuto in tre set il brasiliano Thiago Monteiro, che aveva eliminato Ruud, con il punteggio di 6-2 4-6 6-4, mantenendo il break nel terzo set da quando l’ha acquisito nel primo gioco, cancellando ben tre palle del contro-break.

Continua a incantare anche Thiago Agustin Tirante: l’argentino, dopo aver fatto fuori Andrey Rublev al secondo turno, ha rimontato un match che sembrava perso contro Roberto Carballes Baena con il punteggio di 6-3 2-6 7-5. Il numero 121 del mondo era sotto 2-5 nel set decisivo e ha avuto la forza di reagire e di rimontare per andare a vincere il match, conquistando gli ultimi cinque giochi dell’incontro.

A chiudere la giornata c’è stato il successo di Nuno Borges che si è imposto senza troppi problemi sulla rivelazione kazaka Timofey Skatov con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e mezza di gioco. Il lusitano è stato chirurgico a brekkare nei momenti giusti e a portare dalla sua parte il match.