ATP Atlanta, Shelton il favorito. Si rivede Opelka

Atlanta apre i battenti per il tennis internazionale. Un torneo che coinciderà anche con quello olimpico e che dunque non vedrà tanti nomi di altissimo livello alla partenza. Un pezzo grosso però c’è: è Ben Shelton, che ha rinunciato alla rassegna a cinque cerchi per mettere in cascina qualche punticino in classifica.

Non per nulla è la prima testa di serie del torneo, e dalla sua ha anche un cammino che potrebbe essere anche abbastanza semplice. Dalla sua parte di tabellone i giocatori più quotati sono Jordan Thompson e Alejandro Davidovich Fokina, che potrebbero incrociare Shelton soltanto in semifinale.

Ma da questa parte di tabellone c’è anche Reilly Opelka, ritornato in campo a Newport dopo due anni di stop a causa di un tumore benigno all’anca. Rivedere in campo questo gigante sarà sintomo che i suoi problemi sono stati sicuramente superati, per poterlo rivedere a livelli più alti nell’immediato futuro.

Nella parte inferiore del tabellone sono Adrian Mannarino e Frances Tiafoe i giocatori più in vista. Soprattutto lo statunitense vuole tentare di rimettersi in carreggiata per tornare a vincere un trofeo che manca da un anno. E l’ultima finale fu proprio contro Shelton, con cui potrebbe sfidarsi solo all’ultimo atto.