ATP Amburgo, Matteo Arnaldi spreca e finisce sconfitto contro Pedro Martinez

Brutta sconfitta per Matteo Arnaldi, che si ferma al primo turno dell’ATP 500 di Amburgo per mano di Pedro Martinez: lo spagnolo prevale con il punteggio di 7-6 (4) 6-1 in un’ora e quaranta minuti di gioco. Un match pieno di rimpianti per il giocatore ligure, specialmente per come è sfumato via il primo set.

Arnaldi ha infatti cominciato meglio il match, con un break ottenuto a quindici nel sesto gioco dopo una serie di errori da parte di Martinez. Il sanremese ha così allungato sul 5-2, ma dal 5-3 del primo set ha addirittura subito cinque break consecutivi nel resto del match: due al termine del primo set, nel quale ha avuto anche un set point sul 5-4, annullato magistralmente dallo spagnolo con servizio e dritto. L’iberico non ha chiuso sul 6-5 e servizio, ma ha giocato un ottimo tiebreak.

Arnaldi ha iniziato bene anche nel secondo set, andando immediatamente avanti di un break, strappando il servizio a zero a Martinez, ma poi ha perso velocemente sei game consecutivamente, non arrivando mai ai vantaggi, con una serie di errori e di doppi falli, cedendo malamente per 6-1 il secondo parziale. Arnaldi ha chiuso con numeri tremendi con la seconda di servizio: 7 punti vinti su 28, appena il 25%. L’italiano non è stato breakkato fino al 5-3 del primo set, ma ha poi perso ben cinque turni al servizio di fila.