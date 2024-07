ATP Amburgo 2024, nuova sfida Baez-Darderi ai quarti. Zverev e Cerundolo in scioltezza

Prosegue il torneo ATP 500 di Amburgo, che in mattinata ha visto il successo di Luciano Darderi nei confronti di Alexander Shevchenko raggiungendo per la prima volta i quarti in un torneo di questo calibro. Per l’italoargentino ci sarà di nuovo Sebastian Baez, per la terza volta in stagione: il numero 19 al mondo ha avuto la meglio in rimonta su Dusan Lajovic, dominando la terza frazione.

Sgambata di nemmeno ottanta minuti per Alexander Zverev, che avanti al proprio pubblico lascia solo quattro giochi all’olandese Jesper De Jong. Nessuna palla break concessa dal primo giocatore del seeding, che raggiunge Hugo Gaston agli ottavi.

Fa anche meglio Francisco Cerundolo, numero 4 del tabellone, che spazza via Maximilian Marterer; dominio dell’argentino, che ha solo qualche piccolo problema nel quarto gioco del secondo set, ma alla fine regola la pratica; per lui ai quarti un vecchio volpone come Pedro Martinez, che ha avuto qualche grattacapo con il francese Ugo Blanchet, regolato alla terza frazione.

ATP AMBURGO 2024, RISULTATI 17 LUGLIO

L. Darderi b. A. Shevchenko 6-3 2-6 6-3

P. Martinez b. U. Blanchet 6-4 0-6 7-5

A. Zverev b. J. De Jong 6-2 6-2

F. Cerundolo b. M. Marterer 6-0 6-2

S. Baez b. D. Lajovic 4-6 7-5 6-2