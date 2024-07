Atletica oggi in tv, Europei U18 2024: orari 19 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Quest’oggi, venerdì 19 luglio, si terrà la seconda giornata dei Campionati Europei Under 18 di atletica 2024, in corso di svolgimento a Banska Bystrica (Slovenia). Day-2 in cui verranno messi in palio i primi 11 titoli della rassegna continentale giovanile, con l’Italia che proverà subito a sbloccare il suo medagliere grazie a diverse carte da podio.

Per quanto riguarda le finali previste oggi, i riflettori sono puntati in particolare su Daniele Inzoli nel salto in lungo, Elisa Valenti nel triplo, Serena Di Fabio e Beatrice Palmonari nei 5000 metri di marcia, Francis Pala e Valerio Mazzilli nei 100 metri, mentre Kyan Escalona potrà giocarsi qualcosa di importante nei 110 ostacoli se dovesse superare lo scoglio della semifinale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della seconda giornata degli Europei U18 di atletica 2024. Non è prevista la diretta tv in Italia, mentre la diretta streaming sarà visibile su Eurovision Sport. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE della sessione pomeridiana con aggiornamenti costanti in tempo reale.

CALENDARIO EUROPEI U18 ATLETICA OGGI

Venerdì 19 luglio

8.55 Lancio del martello (maschile), qualificazioni

9.00 2000 siepi (maschile), batterie

9.30 Eptathlon, salto in lungo

9.40 400 ostacoli (femminile), batterie

10.05 Salto con l’asta (femminile), qualificazioni

10.30 400 ostacoli (maschile), batterie

11.15 400 metri (femminile), semifinali

11.38 400 metri (maschile), semifinali

11.48 Eptathlon, tiro del giavellotto

12.03 200 metri (femminile), batterie

12.50 200 metri (maschile), batterie

13.00 Getto del peso (maschile), qualificazioni

16.00 Salto in alto (maschile), qualificazioni

16.45 Lancio del martello (femminile), finale

16.55 110 ostacoli (maschile), semifinali

17.10 Salto in lungo (maschile), finale

17.22 100 ostacoli (femminile), semifinali

17.50 800 metri (femminile), batterie

18.25 800 metri (maschile), batterie

18.30 Getto del peso (femminile), finale

19.05 Salto triplo (femminile), finale

19.10 5000 metri marcia (femminile)

19.15 Lancio del disco (maschile), finale

19.45 Eptathlon, 800 metri

20.20 110 ostacoli (maschile), finale

20.30 100 ostacoli (femminile), finale

20.40 100 metri (femminile), finale

20.50 100 metri (maschile), finale

PROGRAMMA EUROPEI U18 ATLETICA OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurovision Sport.

Diretta Live testuale: OA Sport (solo sessione pomeridiana).

ITALIANI IN GARA OGGI EUROPEI U18 ATLETICA

Eptathlon: Rita Manfredini, Isabella Pastore.

Lancio del martello (maschile): Tommaso Mondello.

2000 siepi (maschile): Riccardo Ambrosio, Luca Coppola.

400 ostacoli (femminile): Sofia Copiello, Benedetta Falleti.

Salto con l’asta (femminile): Ludovica Duchi, Sofia Gorgosalice.

400 ostacoli (maschile): Tommaso Ardizzone, Diego Mancini.

400 metri (femminile): Laura Frattaroli, Giulia Macchi.

400 metri (maschile): Riccardo Fumagalli, Daniele Salemi.

200 metri (femminile): Margherita Castellani, Elisa Valensin.

200 metri (maschile): Fabrizio Caporusso, Diego Nappi.

Salto in alto (maschile): Alberto Basso, Massimo Magagna.

110 ostacoli (maschile): Kyan Escalona, Alberico Ghedina.

Salto in lungo (maschile): Daniele Inzoli.

100 ostacoli (femminile): Veronica Cioccoloni, Vittoria Masiero.

800 metri (femminile): Elena Irbetti, Giorgia Martini.

800 metri (maschile): Alessandro Casoni, Alessandro Moser.

Getto del peso (femminile): Anita Nalesso.

Salto triplo (femminile): Elisa Valenti.

5000 metri marcia (femminile): Serena Di Fabio, Beatrice Palmonari.

Lancio del disco (maschile): Francesco D’Angelo, Mattia Bartolini.

100 metri (maschile): Francis Pala, Valerio Mazzilli.