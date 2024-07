Atletica, nuovi convocati dell’Italia per le Olimpiadi: spiccano Tortu e Desalu, sciolti alcuni ballottaggi, debutta Sito

Si allarga il contingente che rappresenterà l’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 grazie alla selezione di nuovi nomi nella squadra di atletica leggera. Il DT Antonio La Torre ha infatti diramato ulteriori convocazioni per i Giochi rispetto a quelle già fatte nelle scorse settimane: si tratta di ben 32 nominativi in vista della rassegna a cinque cerchi, che andrà in scena nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto.

Spiccano atleti di punta come Filippo Tortu e Fausto Desalu (200 metri per i Campioni Olimpici della 4×100) e Sara Fantini (fresca Campionessa d’Europa nel lancio del martello). Risolto il ballottaggio nei 1500 metri femminili con Sinta Vissa, Ludovica Cavalli e Federica Del Buono sull’aereo, mentre nella maratona hanno trovato spazio Eyob Faniel e Daniele Meucci per affiancare Yeman Crippa. Sveva Gerevini festeggia una storica ammissione nell’eptathlon, Anna Bongiorni e Dalia Kaddari saranno impegnate sul mezzo giro di pista.

Selezionato anche il terzetto sui 1500 metri maschili, dove vedremo all’opera Pietro Arese, Federico Riva e Ossama Meslek. Stefano Sottile si è meritato il biglietto dopo aver saltato 2.30 metri agli Assoluti, rivedremo Claudio Stecchi nel salto con l’asta, Emmanuel Ihemeje e Andrea Dallavalle saranno coinvolti nel salto triplo. Luca Sito ha firmato il record italiano dei 400 metri agli Europei e si è meritato la chiamata: sarà alla sua prima partecipazione ai Giochi.

In rosa anche Elena Bellò ed Eloisa Coiro (800 metri), Alice Muraro e Rebecca Sartori (400 ostacoli), Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo (salto con l’asta), Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro (salto triplo), Daisy Osakue (lancio del disco), Simone Barontini (800 metri), Yassin Bouih e Osama Zoghlami (3000 siepi), Riccardo Orsoni (20 km di marcia). Nelle prossime ore ci saranno ulteriori aggiunte e verrà definita la composizione delle staffette. Di seguito i nuovi convocati dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024.

NUOVI CONVOCATI ITALIA ALLE OLIMPIADI 2024

Sara Fantini (lancio del martello)

Sveva Gerevini (eptathlon)

Filippo Tortu (200 metri)

Anna Bongiorni (200 metri)

Dalia Kaddari (200 metri)

Elena Bellò (800 metri)

Eloisa Coiro (800 metri)

Sintayehu Vissa (1500 metri)

Ludovica Cavalli (1500 metri)

Federica Del Buono (1500 metri)

Alice Muraro (400 ostacoli)

Rebecca Sartori (400 ostacoli)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Dariya Derkach (salto triplo)

Ottavia Cestonaro (salto triplo)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Fausto Desalu (200 metri)

Simone Barontini (800 metri)

Pietro Arese (1500 metri)

Federico Riva (1500 metri)

Ossama Meslek (1500 metri)

Yassin Bouih (3000 siepi)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Stefano Sottile (salto in alto)

Claudio Stecchi (salto con l’asta)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Eyob Faniel (maratona)

Daniele Meucci (maratona)

Riccardo Orsoni (20 km di marcia)

Luca Sito (400 metri)