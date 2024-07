Atletica, Jacques Freitag trovato morto con ferite di arma da fuoco: aveva vinto l’oro ai Mondiali 2003

Jacques Freitag è morto tragicamente. Il corpo dell’ex atletica sudafricano è stato ritrovato con ferito da arma di fuoco in un campo vicino al cimitero di Zandfontein, a Pretoria West (in Sudafrica). Il Campione del Mondo 2003 di salto in alto era dato per scomparso dallo scorso 12 giugno, giorno del suo 42mo compleanno, quando avrebbe fatto visita alla famiglia a Bronkohorstpruit. Ieri sua sorella Chrissie aveva confermato di non avere più notizie del fratello e oggi è arrivata la comunicazione della drammatica dipartita.

Il tenente colonnello Mavela Masondo, portavoce della polizia, ha dichiarato: “La scoperta è stata fatta dalla squadra di ricerca e soccorso della SAPS che ha condotto le ricerche della persona scomparsa. La squadra comprendeva membri dell’Air Wing con un elicottero della polizia, del Water Wing e della polizia locale“. Si starebbe indagando su un possibile caso di omicidio.

Secondo una ricostruzione di IOL, Jacques Freitag sarebbe stato prelevato nel cuore della notte da un uomo a casa della madre a Bronkhorstspruit e dal quel momento non sarebbe più stato visto vivo.