Atletica, i convocati dell’Italia per gli Europei U18: Inzoli, Valensin e Nappi per volare in alto

L’Italia sarà presente con ben 69 azzurri agli Europei Under 18 di atletica leggera, che andranno in scena a Banska Bystrica (Slovacchia) dal 18 al 21 luglio. Tonino Andreozzi, vice direttore tecnico per le squadre giovanili, ha convocato 36 allievi e 33 allieve, tutti nati tra il 2007 e il 2008, tra cui spiccano nomi già capaci di mettersi in luce negli ultimi mesi. Riflettori puntati su Daniele Inzoli (capace di timbrare un superbo 7.90 metri nel salto in lungo), Elisa Valensin (primatista nazionale under 20 tra 200 e 400 metri, gareggerà sul mezzo giro di pista) e Diego Nappi (autore di uno squillante 20.79 sui 200 metri a Molfetta), senza dimenticarsi di Serena Di Fabio nella marcia.

CONVOCATI ITALIA EUROPEI UNDER 18 ATLETICA

UOMINI

Valerio Mazzilli (100 metri)

Francis Pala (100 metri)

Fabrizio Caporusso (200 metri)

Diego Nappi (200 metri)

Riccardo Fumagalli (400 metri)

Daniele Salemi (400 metri)

Alessandro Casoni (800 metri)

Alessandro Moser (800 metri)

Luca Cavazzuti (1500 metri)

Riccardo Serafini (1500 metri)

Vittore Simone Borromini (3000 metri)

Marco Coppola (3000 metri)

Kyan Daniel Duffy Escalona (110 ostacoli)

Alberico Ghedina (110 ostacoli)

Tommaso Ardizzone (400 ostacoli)

Diego Mancini (400 ostacoli)

Riccardo Ambrosio (2000 siepi)

Luca Coppola (2000 siepi)

Alberto Basso (salto in alto)

Massimo Magagna (salto in alto)

Leonardo Scalon (salto con l’asta)

Federico Sironi (salto con l’asta)

Daniele Inzoli (salto in lungo)

Maximilian Springeth (salto in lungo)

Francesco Crotti (salto triplo)

Fabio Furlan (salto triplo)

Mattia Bartolini (lancio del disco)

Francesco D’Angelo (lancio del disco)

Tommaso Mondello (lancio del martello)

Alex Perrella (tiro del giavellotto)

Pietro Villa (tiro del giavellotto)

Alessio Coppola (5000 metri di marcia)

Nicolò Vidal (5000 metri di marcia)

Tommaso Carfagna (staffetta)

Riccardo Miglino (staffetta)

Matteo Sorci (decathlon)

DONNE

Viola Canovi (100 metri)

Margherita Castellani (200 metri)

Elisa Valensin (200 metri)

Laura Frattaroli (400 metri)

Giulia Macchi (400 metri)

Elena Irbetti (800 metri)

Giorgia Martini (800 metri)

Viola Morrone (1500 metri)

Viviana Salonia (1500 metri)

Licia Ferrari (3000 metri)

Veronica Cioccoloni (100 ostacoli)

Vittoria Masiero (100 ostacoli)

Sofia Copiello (400 ostacoli)

Benedetta Falleti (400 ostacoli)

Asia Bernardini (2000 siepi)

Giorgia Franzolini (2000 siepi)

Sophie Barbagallo (salto in alto)

Ludovica Duchi (salto con l’asta)

Sofia Gorgosalice (salto con l’asta)

Alessandra Martina Gelpi (salto in lungo)

Elisa Valenti (salto triplo)

Elettra Bernardis (getto del peso)

Anita Nalesso (getto del peso)

Emma Veronese (lancio del disco)

Aurora Giardinieri (lancio del martello)

Celeste Zanna (lancio del martello)

Elisa Cortesi (tiro del giavellotto)

Serena Di Fabio (5000 metri di marcia)

Benedetta Dambruoso (staffetta)

Zoe Fiorentini (staffetta)

Rita Manfredini (eptathlon)

Isabella Pastore (eptathlon)