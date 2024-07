Atletica, Fabbri sfida Crouser in Diamond League a Londra. Iapichino trova Mihambo nel lungo

Domani, sabato 20 luglio, a Londra si disputerà la decima tappa stagionale della Diamond League, ultimo atto del massimo circuito internazionale di atletica prima degli imminenti Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il London Stadium si appresta ad ospitare alcuni big globali come Noah Lyles nei 100, Mutaz Barshim nel salto in alto e Femke Bol nei 400 ostacoli.

Tanta carne al fuoco anche sul fronte italiano, soprattutto per la partecipazione di due stelle del movimento tricolore del calibro di Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino. Il vice-campione iridato in carica e primatista nazionale di getto del peso si cimenterà in una vera e propria prova generale della finale olimpica, dovendo fare i conti con i fenomeni americani Ryan Crouser e Joe Kovacs.

Fabbri, dopo essersi spinto fino a 22.95 metri in quel di Savona, proverà finalmente a superare la fatidica soglia dei 23 metri per dare un segnale importante ai suoi avversari più temibili in ottica titolo a cinque cerchi. Test cruciale anche per Iapichino, che va alla ricerca della quinta affermazione consecutiva in Diamond League nel salto in lungo dopo la recente vittoria di Parigi allo stadio Charlety con 6.82.

L’argento europeo di Roma 2024 (con 6.94) ritroverà a Londra la quotata tedesca Malaika Mihambo, favorito d’obbligo per la medaglia d’oro ai Giochi dopo il sontuoso 7.22 che le ha regalato il titolo continentale. Presenti al London Athletics Meet anche altre due atlete italiane, la primatista nazionale dell’asta Roberta Bruni ed Elena Bellò sugli 800 metri.