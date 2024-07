Atletica, Diego Nappi divora i 200: Campione d’Europa U18, sfondati i 21” dopo la volata da record italiano

Diego Nappi si regala una serata da favola, rispetta il pronostico della vigilia dopo il suicidio sportivo del britannico Odey-Jordan in batteria (si era rialzato sul rettilineo quando stava dominando ed è stato eliminato)e si è laureato Campione d’Europa Under 18 sui 200 metri, dominando in maniera perentoria la gara sul mezzo giro di pista.

Il velocista italiano è riuscito nel colpaccio sulla pista di Banska Bystrica (Slovacchia), trionfando con un tempo di grandissimo rilievo: 20.81 con 0,7 m/s di vento a favore, travolto il record dei campionati (21.04) che Eduardo Longobardi siglò due anni fa a Gerusalemme. Scendere sotto i 21 secondi da minorenni è impresa decisamente rimarchevole e sempre degna di nota.

Il quasi 17enne (spegnerà le candeline il prossimo 10 agosto) ha accarezzato il suo record nazionale allievi di 20.79, siglato lo scorso 6 luglio a Molfetta quando riuscì a fare meglio dello storico crono di un’icona dello sprint tricolore come Filippo Tortu, Campione Olimpico della 4×100. L’Italia svetta in testa al medagliere con ben cinque ori alla vigilia dell’ultima giornata di gare.

Diego Nappi si regala la prima grande gioia internazionale della carriera, facendo capire di avere a disposizione eccellenti margini di miglioramento per togliersi delle belle soddisfazioni in futuro. Ampiamente distaccati lo svedese Ivano Bevanda (21.17) e l’irlandese Joe Burke (21.31), mentre Fabio Caporusso ha concluso al quarto posto con il personale di 21.33 (personale).