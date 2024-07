Atletica, Daniele Inzoli vola e Kyan Escalona da record agli Europei U18. Due azzurri in finale sui 100, brilla Valenti

A Banska Bystrica (Slovacchia) sono incominciati gli Europei Under 18 di atletica leggera. Prima giornata interamente dedicata a batterie e qualificazioni, domani si assegneranno le prime medaglie. L’Italia si è presentata all’appuntamento con grandi ambizioni e ha subito lanciato nella mischia due carte da novanta.

Daniele Inzoli, ovvero il miglior 15enne della storia mondiale nel salto in lungo (7.90 metri a Savona due mesi fa), ha superato agevolmente il turno preliminare con un balzo tranquillo da 7.52 metri (0,3 m/s di vento a favore) e domani andrà a caccia della medaglia pesante, sfidando tra gli altri lo spagnolo Anthony Yunier Perez, che oggi lo ha preceduto di un centimetro.

Kyan Escalona si è esaltato sui 110 ostacoli, firmando la miglior prestazione italiana allievi con un ottimo 13.34 (0,8 m/s di brezza a favore, ricordiamo che si gareggia con barriere più basse rispetto a quelle dei seniores). Il romano ha battuto il 13.43 datato 2016 di Mattia Di Panfilo, dopo che in inverno aveva strappato il primato indoor a Lorenzo Simonelli sui 60 metri (7.69). Il nostro portacolori accede alle semifinali con il secondo tempo del turno, alle spalle del francese Lucas Domergue (13.32).

L’Italia avrà ben due finalisti sui 100 metri: Valerio Mazzilli ha corso in 10.57 (terzo nella terza semifinale), Francis Pala ha stampato un 10.51 (secondo nella prima serie).

Leonardo Scalon ha staccato il biglietto per la finale di salto con l’asta, valicando 4.75 metri e migliorando di cinque centimetri il proprio personale. Atto conclusivo anche per Anita Nalesso nel getto del peso con una spallata da 14.97 metri. Nel lancio del disco si qualificano alla finale Francesco D’Angelo, quarto nel turno eliminatorio con 56.45, e Mattia Bartolini, ottavo con 55.18.

Festeggiano anche mezzofondisti nei 1500 metri: volano in finale Riccardo Serafini (3:57.48) e Luca Cavazzuti (3:59.98). Nel tiro del giavellotto hanno strappato la qualificazione alla finale Pietro Villa (quarta misura, 68,96) e Alex Perrella (dodicesimo, 59.82). In finale anche Elisa Valenti nel salto triplo con il personale di 13.16: seconda misura, preceduta di un centimetro dalla spagnola Ana Estrella de Leon (13,17).

Promossi in semifinale i quattrocentisti Daniele Salemi (48.11), Riccardo Fumagalli (48.36), Laura Frattaroli (55.27) e Giulia Macchi (55.90). Semifinale dei 100 ostacoli per Vittoria Masiero (terza nella seconda battria con 13.77) e Veronica Cioccoloni (quarta nella prima batteria in 13.68).