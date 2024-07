Atletica, Battocletti alla viglia delle Olimpiadi: “I risultati di Roma mi danno carica. Voglio fare meglio che a Tokyo”

Si cambia mese, arriva agosto e inizia anche l’atletica alle Olimpiadi 2024. Giovedì 1 sono in programma le due gare di marcia, mentre da sabato 2 si entrerà nello Stade de France, sulla favolosa pista viola, per iniziare uno di quegli sport in cui gli azzurri sono più attesi in questa manifestazione a Cinque Cerchi. Il programma della prima sessione serale prevede subito il debutto di una delle atlete italiane più attese, Nadia Battocletti.

L’azzurra sarà impegnata nelle batterie dei 5000 metri, con il chiaro obiettivo di raggiungere la finale. Battocletti è iscritta a due gare a Parigi, quelle dove si è laureata campionessa d’Europa nel mese di giugno nella magnifica settimana di Roma, ossia appunto cinquemila e diecimila metri: “I risultati di Roma mi danno tanta carica. – afferma l’azzurra ai microfoni della federazione all’antivigilia della sua seconda Olimpiade – Tre anni fa a Tokyo è iniziata la mia carriera internazionale, nelle ultime stagioni ho imparato tantissimo e ora sono qui per fare ancora meglio del settimo posto in Giappone”.

Una heat di qualificazione dei 5000 subito molto importante per Battocletti, che non vuole avere brutte sorprese: “Su questa distanza dipende molto dalla batteria: di solito in una c’è un ritmo folle, in un’altra c’è più tattica. Negli ultimi mesi, mentre facevo le ripetute mi sono immaginata tutti i possibili scenari, così da tenere a mente le possibili tattiche“. L’italiana, dotata di un ultimo giro straordinario, non è più una novità: “A Tokyo sono stata una sorpresa, qui probabilmente non lo sono più: c’è molto ricambio e ciò che è scritto sulla carta non sempre è così“.

Nadia sarà poi in gara sulla distanza doppia, che prevede la finale diretta il 9 agosto, terzultimo giorno di gare a Saint Denis: “Una gara più semplice dal punto di vista tattico ma che ho cominciato soltanto l’anno scorso, e servono un paio di stagioni per comprenderli. Mi immagino una gara tirata dal primo all’ultimo metro”. Tanta fiducia e voglia di far bene per Battocletti, che si presenta al via dell’appuntamento più importante del quadriennio con ambizioni e la giusta gamba.