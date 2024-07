Atletica, Antonella Palmisano ci riprova: “Le Olimpiadi è come se non le avessi mai vinte”

Antonella Palmisano è alla vigilia dalla 20 km di marcia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: la pugliese viene dalla medaglia d’oro di Tokyo e ha un’altra bella occasione in questa rassegna parigina per provare a bissare una medaglia. La concorrenza sarà notevole e in particolare la spagnola Maria Perez sembra difficilmente battibile.

Queste le parole dell’azzurra a un giorno dalla sua gara, che correrà domani mattina dalle 9.30: “L’Europeo in casa è stato immenso, qui sarà più difficile ma daremo il massimo. È cambiato il mood, l’atteggiamento, la squadra non ha più paura, non si pone limiti, e sono contenta di essere la capitana, è un ruolo che mi piace”.

L’Olimpiade che dà sempre sensazioni e stimoli nuovi: “È come se non avessi mai vinto l’Olimpiade. Arrivavo con tranquillità e consapevolezza e invece entrando al villaggio ho sentito tutta l’emozione. Sì, sarà un’Olimpiade piena di emozione. È stato l’unico anno senza intoppi nelle ultime quattro stagioni, tutto è filato liscio, e voglio che qui ci sia la ciliegina”.

Palmisano che avrà una folta pattuglia per sostenerla: Il tifo ci sarà, da casa verranno tante persone, amici, familiari. Ci sarà mio marito, nonché allenatore, Lorenzo Dessi, con cui quest’anno ho intrapreso questo nuovo percorso tecnico. L’89% di umidità non ci spaventa: ci siamo allenati a questo, le temperature mi piacciono e non mi spaventano. ll fiore tra i capelli? Anche mamma ha ceduto, fino a due-tre settimane fa non sapeva come farlo e ha avuto crisi di pianto. Poi ha deciso che stavolta lo avrebbe ricamato”.