Atletica, Antonella Palmisano avrà due rivali temibili nella 20 km di Parigi 2024

Si aprirà domattina con le 20 km di marcia il programma dell’atletica ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nella competizione femminile l’Italia può contare sulla detentrice del titolo a cinque cerchi Antonella Palmisano, che va dunque a caccia di una storica doppietta nella specialità dopo il memorabile trionfo di tre anni fa sulle strade di Sapporo.

La fuoriclasse pugliese si è messa alle spalle i problemi fisici che l’hanno fermata nel biennio post-Tokyo ed è reduce da una vittoria schiacciante agli Europei dello scorso maggio a Roma, in cui erano assenti però almeno due tra le sue avversarie più temibili in vista delle Olimpiadi. Palmisano dovrà fare i conti in primis con la formidabile peruviana Kimberly Garcia Leon, autrice di una strepitosa doppietta (20 e 35 km) ai Mondiali di Eugene 2022.

La sudamericana ha evidenziato un’ottima costanza di rendimento in questa stagione ed è una delle candidate più credibili alla vittoria insieme alla corazzata cinese composta dall’oro di Rio 2016 Liu Hong (quattro volte campionessa del mondo sulla distanza), oltre a Ma Zhenxia e Yang Jiayu, che condividono il miglior accredito stagionale tra le iscritte ai Giochi.

Da non sottovalutare infine la fuoriclasse spagnola Maria Perez, oro mondiale di Budapest 2023 sia nella 20 che nella 35 km, al rientro però da un infortunio che l’aveva costretta a finire sotto i ferri lo scorso novembre. La 28enne iberica non ha convinto tra aprile e maggio nelle sue poche apparizioni stagionali, ma resta una delle donne da battere tra le strade della capitale francese.