Atletica, Andy Diaz ritorna in gara: infortunio alle spalle

Mercoledì 17 luglio, a tre settimane esatte dal turno di qualificazione del salto triplo ai Giochi Olimpici di Parigi previsto il 7 agosto allo Stade de France, si terrà il debutto stagionale all’aperto di Andy Diaz. In attesa di poter finalmente indossare la tanto agognata maglia azzurra (la sua eleggibilità scatta dal 1° agosto), l’italo-cubano torna dunque a gareggiare dopo lo stop per l’infortunio all’adduttore di fine aprile.

Diaz sarà in pedana domani a San Vendemiano (Treviso) nel quarto “Meeting Internazionale ATL-Etica – quinto Memorial prof. Ivo Merlo”, unico test agonistico in agenda prima delle Olimpiadi parigine. Per ridurre il rischio di un nuovo problema fisico il primatista tricolore salterà con rincorsa ridotta, effettuando 13 appoggi invece dei soliti 15.

Una scelta conservativa, con l’obiettivo di tornare progressivamente alle competizioni e trovare le giuste sensazioni nel collegamento tra corsa e salti. Il due volte campione della Diamond League aveva disputato un’ottima stagione indoor, con tre gare consecutive sopra i 17.45 metri ed un picco di 17.61 a Torun che gli vale ancora la quarta piazza nelle liste mondiali del 2024.

Diaz, costretto a rimandare il suo esordio stagionale outdoor rinunciando alla Diamond League, non avrebbe comunque potuto prendere parte (perché ancora non eleggibile per la Nazionale italiana) alla pirotecnica finale degli Europei di Roma dominata da altri due ex cubani, con il mostruoso 18.18 dello spagnolo Jordan Diaz ed il 18.04 del portoghese campione olimpico in carica Pedro Pichardo.