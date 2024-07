Atletica, 800 imperiali a Parigi: tre uomini sotto 1’42”, Sedjati terzo nella storia! Wanyonyi e Tual show

Non soltanto i record del mondo di Yaroslava Mahuchikh (salto in alto) e Faith Kipyeong (1500 metri) allo Stade Charlety di Parigi, dove è andata in scena l’ottava tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Gli 800 metri maschili si sono infatti rivelati mirabolanti e a loro motivo storici, visto che tre uomini sono scesi sotto il muro di 1’42” nella stessa gara:

Non era mai successo nella storia, nemmeno alle Olimpiadi di Londra 2012 quando il keniano David Rudisha siglò l’attuale record del mondo (1:40.91) davanti al botswano Nijel Amos (1:41.73). L’algerino Djamel Sedjati ha trionfato con un sublime 1:41.56 (miglior prestazione mondiale stagionale), precedendo il keniano Emmanuel Wanyonyi (1:41.58) e il francese Gabriel Tual (1:41.61, record nazionale), diventando il terzo uomo più veloce della storia sul miglio metrico.

Meglio di lui soltanto Rudisha e il danese Wilson Kipketer (1:41.11 il 24 agosto 1997), mentre Wanyonyi e Tual sono diventati rispettivamente quinto e sesto nelle liste mondiali all-time. Stiamo parlando rispettivamente del nono, decimo e undicesimo crono della storia. Si preannuncia una gara ad alta tensione alle imminenti Olimpiadi di Parigi 2024, con le gare di atletica in programma allo Stade de France.