Arrampicata sportiva, le speranze di medaglia dell’Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024

Oggi, venerdì 26 luglio, si alza ufficialmente il sipario sui Giochi della XXXIII Olimpiade di Parigi 2024: questa sera ci sarà la cerimonia di apertura con la sfilata di tutti gli atleti di ogni federazione sulla Senna e da sabato avranno inizio tutte le gare, dopo un antipasto nei giorni precedenti con gli sport di squadra che hanno cominciato i loro tornei.

L’arrampicata sportiva si svolgerà tutta nella seconda parte di queste Olimpiadi, a partire dal 5 agosto. Non saranno moltissime le speranze di medaglia per l’Italia, ma indubbiamente la carta più probabile tra i quattro atleti presenti per salire sul podio sarà Matteo Zurloni nello speed.

Gli avversari per l’azzurro, campione del mondo lo scorso anno a Berna, saranno diversi a partire dal cinese Wu Peng, lo statunitense Samuel Watson e il thailandese Leonardo Veddriq. Pressoché impossibile invece che vinca una medaglia Beatrice Colli: per l’azzurra già aver staccato il pass olimpico è un grande successo. In questa gara saranno favorite le polacche Aleksandra Miroslaw e Aleksandra Kalucka.

Poche di più sono le chance anche nella combinata (boulder&lead) per Camilla Moroni e Laura Rogora. Janja Garnbret sembra già avere la medaglia d’oro al collo, mentre per il podio ci sono la giapponese Ai Mori, l’altra nipponica Miho Nonaka e l’americana Brooke Raboutou. Per le azzurre l’obiettivo è quello di centrare la finale: difficile, ma non impossibile.