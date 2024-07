Antonino Pizzolato, Olimpiadi Parigi 2024 sollevamento pesi: scheda e giorni di gara

Antonino Pizzolato si presenta alle Olimpiadi di Parigi con meno certezze rispetto all’ultima edizione di Tokyo, quando si mise al collo il bronzo negli 81 kg. Il siciliano, subito molto competitivo nella nuova categoria (89 kg), ha dovuto però fare i conti con un lungo calvario fisico legato a problemi alla schiena che lo hanno tenuto lontano dalle competizioni per oltre un anno. Dal giorno del rientro non si è ancora mai visto il miglior Pizzolato, anche se l’assenza del cinese renderà meno spietata la concorrenza per il podio olimpico. L’oro sembra prenotato dal bulgaro Nasar, mentre argento e bronzo sarebbero alla portata dell’azzurro, schiena permettendo.

Nome: Antonino

Cognome: Pizzolato

Luogo e data di nascita: Castelvetrano (Trapani), 20 agosto 1996

Sport e disciplina: sollevamento pesi, 89 kg

Quando gareggia: venerdì 9 agosto