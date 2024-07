Antilai Sandrini, Olimpiadi Parigi 2024 break dance: scheda e giorni di gara

Antilai Sandrini, in arte B-Girl Anti, ha centrato la qualificazione per il breaking azzurro ai Giochi di Parigi 2024: si tratta di un evento storico, anche perché la disciplina non è stata inserita nel programma di Los Angeles 2028. L’italiana ha le carte in regola per superare quantomeno la prima fase a gironi ed andare poi a giocarsi l’accesso alla zona medaglie nelle battle dei quarti di finale della seconda fase ad eliminazione diretta.

Nome: Antilai

Cognome: Sandrini

Luogo e data di nascita: Livorno, 30/11/1997

Sport e disciplina: Breaking, B-Girls

Quando gareggia: Venerdì 9 agosto, ore 16.00 qualificazioni ed ore 20.00 finali