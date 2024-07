Alice Sotero, Olimpiadi Parigi 2024 pentathlon moderno: scheda e giorni di gara

Il settimo posto a Rio 2016, poi il quarto a Tokyo 2020: Alice Sotero punta a salire sul podio a Parigi 2024. Vincitrice dell’oro ai Giochi Europei 2023 e dell’argento iridato a Bath nello stesso anno, al rientro agonistico dopo la maternità, l’azzurra è pronta per centrare il bersaglio grosso anche in Francia. Assieme ad Elena Micheli è una delle principali carte da medaglia dell’Italia per l’ultimo giorno delle competizioni.

Nome: Alice

Cognome: Sotero

Luogo e data di nascita: Asti, 28/05/1991

Sport e disciplina: Pentathlon moderno, individuale femminile

Quando gareggia: Ranking round di scherma 8 agosto, semifinale 10 agosto, eventuale finale 11 agosto