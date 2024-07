Alice Muraro, Olimpiadi Parigi 2024 atletica: scheda e giorni di gara

Alice Muraro è la dimostrazione della crescita del movimento in questa specialità al femminile negli uomini anni. La scelta di disputare i 400 ostacoli per lei è abbastanza recente, risale al 2021, e da allora sono arrivate belle soddisfazioni, fra cui la vittoria alle Universiadi dello scorso anno a Chengdu. Quest’anno ha sfiorato l’accesso in finale agli Europei di Roma con il personale di 54”73. Può provarci per la semifinale a Parigi.

Nome: Alice

Cognome: Muraro

Luogo e data di nascita: Vicenza, 14/8/2000

Sport e disciplina: atletica, 400 ostacoli

Quando gareggia: 4/5/6/8 agosto (400 ostacoli)