Alberto Razzetti, Olimpiadi Parigi 2024 nuoto: scheda e giorni di gara

Alberto Razzetti è una delle punte della Nazionale azzurra. L’atleta ligure di stanza a Livorno ha fatto molto bene ai Mondiali di Doha a febbraio e poi si è ulteriormente migliorato a Riccione. E’ uno dei pilastri della Nazionale azzurra e non sarebbe una sorpresa vederlo in lotta per una medaglia in una delle tre gare a cui partecipa e che lo costringeranno ad un vero e proprio tour de force: 400 misti, 200 misti e 200 farfalla. Non è escluso che tocchi a lui anche la frazione a farfalla della 4×100 mista. La medaglia è ancora più un sogno che un obiettivo reale in tre competizioni dove la concorrenza è agguerritissima ma ci proverà.

Nome: Alberto

Cognome: Razzetti

Luogo e data di nascita: Lavagna (Ge), 2/6/1999

Sport e disciplina: nuoto, 200 farfalla, 200 misti, 400 misti

Quando gareggia: 28 luglio (400 misti), 30/31 luglio (200 farfalla), 1/2 agosto (200 misti)