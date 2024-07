ACQUA AZZURRA! Thomas Ceccon si invola nella galassia dei miti ed è campione olimpico dei 100 dorso!

Nicolò Martinenghi batte e Thomas Ceccon risponde. Ieri Tete aveva vinto l’oro nei 100 rana a queste Olimpiadi di Parigi 2024 e oggi è spettato a Thomas fare lo stesso nei 100 dorso. Il completamento del cerchio per il veneto che, dopo i titoli agli Europei e ai Mondiali, voleva a tutti i costi quello olimpico e così è stato.

Ha gareggiato in maniera molto lucida il nostro portacolori, controllando la sfuriata del cinese Xu Jiayu (52.32) nella prima vasca (25.10 rispetto al 24.88) e poi facendo la differenza con il suo ritorno. Un secondo 50 metri da 26.90 che è valso il totale di 52.00. Non è arrivato il record del mondo, ma sinceramente non ha grande importanza perché in una competizione del genere conta vincere.

Grande tensione prima della partenza, ma Ceccon l’ha gestita alla grande, mettendo in pratica alla perfezione la strategia che aveva espresso ieri dopo le semifinali. Ci ha provato l’asiatico a fargli venire dei dubbi, come detto, e anche lo statunitense Ryan Murphy (52.39), toccando la piastra a metà gara in 25.04. Nei secondi 50, come detto, non c’è stato nulla da fare.

Thomas è diventato il primo italiano della storia a vincere un oro olimpico in questa specialità e in questo stile, regalando quindi al Bel Paese la terza medaglia di questi Giochi, dopo il metallo pregiato conquistato da Martinenghi e il bronzo della staffetta 4×100 sl, di cui tra l’altro il nostro portacolori è stato protagonista.