A Parigi 2024 arriva il pattinaggio artistico: prevista la Cerimonia di premiazione del team event di Pechino 2022

Una premiazione di pattinaggio di figura alle Olimpiadi di Parigi 2024? No, non siamo nel metaverso. Ma è la conseguenza del lungo e sfiancante intrigo riguardante il team event di Pechino 2022, la cui cerimonia di assegnazione delle medaglie non è mai andata in scena a causa del caso di positività rilevato a Kamila Valieva, la cui squalifica ufficiale ha determinato la vittoria degli Stati Uniti, il secondo posto del Giappone e il terzo della Russia (che era vincitrice sul campo). La notizia è arrivata nel primo pomeriggio di oggi dopo la conferenza stampa quotidiana dell’organizzazione dei Giochi.

L’ipotesi di una premiazione “speciale” in Francia era già stata anticipata diverse settimane fa, senza però avere delle conferme ufficiali. Si tratterà comunque di un episodio da decifrare. Anche perché, al momento, il Triibunale Arbitrale dello Sport sta valutando la posizione del Canada, il quale ha fatto ricorso chiedendo la medaglia di bronzo contestando il sistema di riallocazione del segmento femminile, dove sono stati tolti i punti a Valieva senza fare avanzare le altre partecipanti. Teoricamente, con la nuova assegnazione dei punti, il Canada salirebbe sul gradino più basso del podio, scalzando la Russia, Paese che solo la settimana scorsa ha perso il ricorso presentato al CAS.

Stando a quanto detto dal portavoce del CIO Mark Adams, la Cerimonia di Premiazione si svolgerà il prossimo 7 agosto alle 17:00 presso il Champions Park: “Non potrà mai sostituire il momento della vittoria e l’assegnazione delle medaglie durante i Giochi, ma penso credo, e chiaramente gli atleti sono completamente d’accordo, che questa era la soluzione più giusta”.

Ancora non è certo se per la data fissata arriverà anche la sentenza riguardante il ricorso presentato dal Canada. L’udienza in Svizzera è già avvenuta lo scorso 22 luglio. Ma i tempi del responso sono incerti. Vedremo.