A che ora Sinner-Kecmanovic, Wimbledon 2024: programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Miomir Kecmanovic al terzo turno di Wimbledon 2024, terzo Slam della stagione che va in scena sull’erba londinese. Il tennista italiano, reduce dal grandioso derby disputato contro Matteo Berrettini, incrocerà il serbo, che in precedenza aveva eliminato il più quotato olandese Tallon Griekspoor. Il fuoriclasse altoatesino scenderà in campo con tutti i favori del pronostico, ma non dovrà sottovalutare un rivale particolarmente rognoso e che potrebbe creare alcuni grattacapi su questa superficie.

Jannik Sinner si presenterà all’appuntamento da numero 1 del mondo e incrocerà il 24enne balcanico, attuale numero 52 del ranking ATP. Il 22enne ha vinto i tre precedenti disputati: semifinale delle Next Gen ATP Finals nel 2019, quarti di finale del torneo ATP 250 di Melbourne nel 2021, sedicesimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati nel 2022. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra il canadese Denis Shapovalov e lo statunitense Ben Shelton.

L’appuntamento è per venerdì 5 luglio, sarà il terzo match sul Campo Centrale a partire dalle ore 14.30: il programma sarà aperto dal confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e lo statunitense Frances Tiafoe, a seguire la sfida femminile tra la britannica Raducanu e la greca Sakkari, poi toccherà al nostro portacolori. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Kecmanovic, terzo turno di Wimbledon 2024. La partita sarà trasmessa sui canali tv di Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-KECMANOVIC, TERZO TURNO WIMBLEDON

Venerdì 5 luglio

Terzo match dalle ore 14.30 Jannik Sinner vs Frances Tiafoe

In precedenza, a partire dalle ore 14.30 sul Campo Centrale, si giocheranno Alcaraz-Tiafoe e Raducanu-Sakkari. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-KECMANOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canale esatto da definire. Sky trasmetterà la giornata di Wimbledon su Sky Sport Uno (canale 201, fino alle ore 17.50), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), canali da Sky Sport 252 a Sky Sport 257.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.