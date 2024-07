A che ora Musetti-Fritz, quarti Wimbledon 2024: programma, tv, streaming

Lorenzo Musetti affronterà Taylor Fritz ai quarti di finale di Wimbledon 2024. L’appuntamento è per mercoledì 10 luglio, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1: il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra la lettone Ostapenko e la ceca Krejcikova, al termine toccherà al nostro portacolori.

Il tennista toscano ha tutte le carte in regola per cercare il grande colpaccio contro il solido statunitense, reduce dal successo al quinto set contro il quotatissimo tedesco Alexander Zverev. Si preannuncia un confronto particolarmente rovente e appassionante, l’americano partirà leggermente favorito nella sfida che mette in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur.

Si affrontano il numero 25 del ranking (ma già diventato numero 19 della classifica virtuale) e il numero 12 al mondo. Il 22enne, che si sta rendendo protagonista di una splendida cavalcata sull’erba londinese, incrocerà il 26enne, superlativo soprattutto al servizio. I due giocatori si sono fronteggiati tre volte, l’americano conduce per 2-1 nel computo dei precedenti: Fritz vinse nel 2022 al primo turno di Wimbledon e nei quarti di finale della Coppa Davis, poche settimane fa l’italiano ha gioito ai trentaduesimi del Masters 1000 di Montecarlo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Fritz, quarto di finale di Wimbledon 2024. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali di Sky; in diretta streaming su Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Londra sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-FRITZ, QUARTI DI FINALE WIMBLEDON

Mercoledì 10 luglio

Secondo match dalle ore 14.00 Lorenzo Musetti vs Taylor Fritz

In precedenza, a partire dalle ore 14.00 sul Campo 1, si gioca il quarto di finale femminile tra Ostapenko e Krejcikova. Al termine toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-FRITZ: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Sky (palinsesto dettagliato da definire). Wimbledon viene trasmesso su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 2023), Sky Sport Arena (canale 204), Sky Sport 252-257.

Diretta streaming: Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.