A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 4 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, giovedì 4 luglio, si corre la sesta tappa del Tour de France 2024. Saranno 163 i chilometri dalla partenza di Mâcon all’arrivo di Dijon, per la seconda giornata consecutiva in cui i velocisti dovrebbero fare la voce grossa e giocarsi il successo sotto lo striscione del traguardo. Ieri c’è stata la storica vittoria n.35 di Mark Cavendish, oggi nuova battaglia ad altissima tensione.

Sono appena mille i metri di dislivello in programma oggi, per una tappa quasi completamente pianeggiante, con un solo GPM da affrontare. Sarà uno strappo di quarta categoria che verrà passato quasi subito dopo la partenza, si tratta del Col du Bois Clair (1.6 km al 6%). Si passerà attraverso il traguardo volante di Cormatin e si attraverserà la regione di Saone-et-Loire Cote d’Or continuando la scalata verso nord della Francia. Traguardo di Dijon con un finale più tecnico rispetto a ieri, con una rotonda a spezzare il rettilineo finale su cui ci sarà da prestare massima attenzione.

Finora si sono viste due volate e ci sono stati altrettanti vincitori inattesi. Biniam Girmay a Torino, e ieri Mark Cavendish. Due vittorie storiche a loro modo, con il primo africano di sempre a imporsi al Tour e il britannico che è diventato il più vincente di sempre con 35 successi di tappa alla Grande Boucle. Ci sarà ancora un vincitore diverso o si avrà un bis dei due sopra citati? Chi vuole prendersi la rivincita è Jasper Philipsen, a cui le gambe non hanno risposto al meglio nello sprint di ieri. Da capire come sta Mads Pedersen dopo essere caduto ieri, ma i nomi come sempre sono tanti.

La partenza ufficiale della sesta tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.50, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.19 e le 17.38, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, dalle 13.30 alle 14.00 su Rai Sport HD e dalle 14.00 in poi su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA SESTA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Sesta tappa – Giovedì 4 luglio

Mâcon – Dijon (163.5 km)

Orario partenza ufficiale: 13.50

Orario arrivo stimato: 17.19-17.38

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 13.30 alle 14.00, poi Rai 2, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.20, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.30, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.20.

Diretta testuale: OA Sport.