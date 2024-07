A che ora il Tour de France 2024 oggi in tv: orari 20 luglio, programma, streaming, guida RAI ed Eurosport

Oggi, sabato 20 luglio, si corre la ventesima tappa del Tour de France 2024. La Col de la Couillole sarà il giudice finale in salita di questa Grande Boucle, ma prima ci saranno altre due salite mitiche come Col de la Colmiane e Col de Turin. Attenzione però, perché domani non ci sarà la passerella parigina, ma una cronometro finale. Anche se Tadej Pogacar sta dominando.

Sono addirittura 4600 i metri di dislivello, per una giornata con 4 GPM senza soluzione continuità. Solo 132.8 i chilometri dalla partenza di Nizza all’arrivo sul Col de la Couillole, ma tutto senza respiro. Non c’è pianura, ma solo salita o discesa: Col de Braus (10 km al 6,6%) e Col de Turini (20,7 km al 5,7%) servono da antipasto, si prosegue nel menù con il Col de la Colmiane (7,5 km al 7,1%) prima dell’ultima erta. L’arrivo sarà posto sul Col de la Couillole dopo altri 15,7 km al 7,1%, dove però la maglia gialla non potrà ancora festeggiare.

Tadej Pogacar probabilmente ieri ha scritto la parola fine alla lotta per la maglia gialla. Lo sloveno ha ridicolizzato gli avversari a Isola 2000, portando il suo vantaggio su Jonas Vingegaard a più di cinque minuti. Il danese ha alzato bandiera bianca quando non ha neanche provato a seguire l’allungo dell’alfiere della UAE Team Emirates. Dalle parole di Pogacar oggi ci sarà spazio per la fuga, ma attenzione all’insaziabile voglia dello sloveno di vincere. Battaglia aperta a questo punto per il secondo posto, con Remco Evenepoel che proverà a rosicchiare qualche secondo a Vingegaard prima della cronometro finale.

La partenza ufficiale della ventesima tappa del Tour de France 2024 verrà data alle ore 13.55, mentre l’orario d’arrivo è previsto tra le 17.18 e le 17.44, a seconda della media oraria tenuta dal gruppo. La Rai non offrirà una copertura completa della Grande Boucle in chiaro, collegandosi alle 15.00 su Rai Due; mentre Eurosport 1 garantirà la visione integrale in tv su tutte le sue piattaforme. In streaming si potrà vedere il Tour su RaiPlay, Eurosport.it, Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN.

PROGRAMMA VENTESIMA TAPPA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

Ventesima tappa – Sabato 20 luglio

Nice – Col de la Couillole (132.8 km)

Orario partenza ufficiale: 13.55

Orario arrivo stimato: 17.18-17.44

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiDue dalle 15.00, gratis e in chiaro; Eurosport 1 dalle 13.20, per gli abbonati.

Diretta streaming: RaiPlay dalle 15.00, Eurosport.it, Discovery Plus, Sky Go, NOW e DAZN dalle 13.20.

Diretta testuale: OA Sport.