WTA Nottingham 2024: Lucrezia Stefanini qualificata per il tabellone principale

Ci sarà una presenza italiana nella prima settimana su erba a livello WTA. Si tratta di quella di Lucrezia Stefanini, che al WTA 250 di Nottingham è riuscita a superare le qualificazioni e, dunque, a entrare nel tabellone principale.

Dopo aver battuto la primo turno la britannica Amarni Banks, numero 271 WTA, per 6-4 2-6 6-4 la ventiseienne toscana è riuscita a imporsi sull’australiana Talia Gibson con il punteggio di 6-4 6-1. Primo set, peraltro, non facile per l’italiana, sotto due volte di un break, poi dal 2-4 diventa decisivo il parziale di otto giochi consecutivi che, di fatto, decide la questione.

Per Stefanini questo è l’ottavo torneo su erba in carriera comprendendo tutti i livelli: l’anno scorso era riuscita a centrare la qualificazione a Wimbledon. Al primo turno, però, aveva dovuto cedere di fronte ad Anett Kontaveit, con l’estone all’ultimo ballo di una carriera che l’aveva vista salire fino al numero 2 del mondo.

Queste, per l’italiana, le possibili avversarie nel tabellone principale: la britannica di Tokyo Yuriko Miyazaki (passata sotto insegne del Regno Unito nel 2022), un’altra qualificata, la cinese Lin Zhu, la svizzera Viktorija Golubic o Emma Raducanu, con l’ex campionessa Slam ancora alla ricerca di un senso dopo il boom finora senza seguito del 2021.