WTA Eastbourne, Jasmine Paolini piega Katie Boulter sull’erba britannica e approda in semifinale

Missione compiuta per Jasmine Paolini. Giornata ventosa a Eastbourne, sede del torneo WTA500 di questa settimana. Difficile controllare la palla sull’erba britannica e brava la toscana (n.7 del mondo) a spuntarla contro la padrone di casa, Katie Boulter (n.32 del ranking) con lo score di 6-1 7-6 (0) in 1 ora e 38 minuti di gioco. La nostra portacolori approda in semifinale e se la vedrà contro la vincente della sfida contro la russa Daria Kasatkina (n.6 del seeding) e la britannica Emma Raducanu.

Nel primo set, dopo reciproche difficoltà nel tenere il turno di servizio per il vento, Jasmine prende il largo. Sfruttando i tanti errori non forzati della sua avversaria, l’azzurra sa leggere meglio le traiettorie in queste condizioni e soprattutto dal lato del dritto fa la differenza. Boulter, invece, va in rottura prolungata, faticando a trovare la palla letteralmente. Ne consegue un 6-1 chiaro.

Nel secondo set la toscana è abile a sfruttare un altro momento di difficoltà della britannica nel quinto game, pizzicandola sovente sul dritto. Jasmine però inizia anche lei a commettere qualche errore di troppo e il contro-break dell’ottavo gioco è la logica conseguenza. Paolini ha il merito di resettare, riprendendo a tessere la propria tela da fondo. Sfiora il break la nostra portacolori nell’undicesimo game, ma è strepitosa nel tie-break, chiuso sul 7-0.

Leggendo le statistiche, da notare i 4 ace messi a segno dalla tennista italiana, con il 67% di prime di servizio in campo da cui ha ottenuto il 78% dei punti. Devastante Jasmine in risposta alla seconda di servizio della rivale, con il 70% dei quindici conquistati.