WTA Eastbourne 2024: Paolini ai quarti ed ora sfida a Boulter, Raducanu elimina Pegula

Si sono delineati i quarti di finale del torneo WTA di Eastbourne. Tra le migliori otto ci sarà anche Jasmine Paolini, che ha fatto il suo esordio sull’erba britannica in un match che è durato solo sette game. Infatti la belga Elise Mertens si è ritirata sul 5-2 in favore dell’azzurra nel primo set, aprendo così le porte dei quarti alla numero sette del mondo. Paolini ora affronterà la britannica Katie Boulter, che ha superato brillantemente la lettone Jelena Ostapenko, numero cinque del seeding, con il punteggio di 6-4 7-5.

Una giornata decisamente positiva per il tennis britannico, che spera di aver finalmente ritrovato Emma Raducanu. La vincitrice degli US Open 2021, ora numero 168 della classifica mondiale, ha saputo battere l’americana Jessica Pegula, testa di serie numero due, in rimonta con il punteggio di 4-6 7-6 7-5 dopo due ore e quarantasei minuti di gioco. Nei quarti Raducanu se la vedrà con la russa Daria Kasatkina, che ha sconfitto la cinese Yue Yuan per 3-6 6-4 6-0.

Restando tra le padrone di casa, continua il suo cammino anche Harriet Dart, anche lei protagonista di una bella vittoria in rimonta contro l’americana Sofia Kenin per 6-3 6-7 6-0. Nei quarti Dart affronterà la canadese Leylah Fernandez, che ha sconfitto nettamente la statunitense Ashlyn Krueger per 6-2 6-1.

Nell’ultimo quarto di finale sarà presente Karolina Muchova, che tornava a giocare ad Eastbourne dopo la lunghissima assenza dai campi che durava dallo US Open dello scorso anno. La ceca ha superato 6-4 6-1 la polacca Magda Linette e se la vedrà con l’americana Madison Keys, che ha eliminato l’ucraina Anhelina Kalinina per 7-6 6-1.

RISULTATI WTA EASTBOURNE 2024 (26 GIUGNO)

Keys (Usa) b. Kalinina (Ukr) 7-6 6-1

Muchova (Cze) b. Linette (Pol) 6-4 6-1

Boulter (Gbr) b. Ostapenko (Lat) 6-4 7-5

Fernandez (Can) b. Krueger (Usa) 6-2 6-1

Dart (Gbr) b. Kenin (Usa) 6-3 6-7 6-0

Raducanu (Gbr) b. Pegula (Usa) 4-6 7-6 7-5

Kasatkina (Rus) b. Yuan (Chn) 3-6 6-4 6-0

Paolini (Ita) b. Mertens (Bel) 5-2 ret.