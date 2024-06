WTA Eastbourne 2024: Jasmine Paolini ai quarti, Elise Mertens si ritira nel primo set

Dura appena sette game il primo incontro di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Eastbourne. La toscana, infatti, va ai quarti di finale a causa del ritiro della belga Elise Mertens dopo poco più di mezz’ora, quando il punteggio era sul 5-2 a favore della numero 7 del mondo. A questo punto, domani per la finalista del Roland Garros ci sarà il complicato impegno contro la britannica Katie Boulter, tra le giocatrici di maggior spicco in questa stagione su erba.

La prima a trovarsi con delle difficoltà è Paolini, che con un paio di errori finisce sotto 0-30 sull’1-1, ma trova il modo di rientrare con efficacia. Per vincere il game, momento particolarissimo: Jasmine scivola subito dopo la prima, ma ha il tempo di rialzarsi e chiudere di dritto. Di qualità il quarto game: l’azzurra si procura una palla break giocando aggressivamente, ma la prima di Mertens è ottima.

Di chance di andar via la numero 7 del mondo ne ha altre due sul 3-2, e sulla seconda riesce a costringere l’avversaria a mal organizzare il dritto: 4-2. Dopo un altro lottato gioco, la belga si trova a parlare con la fisioterapista a causa di un problema non ben chiaro. Pochissimi minuti dopo arriva il ritiro da parte di Mertens, che lascia così avanzare Paolini (pur senza reale contentezza) ai quarti di finale.

Difficile anche ricavare qualsiasi tipo di segnale da questo match, un po’ per i 18 gratuiti (contati dalle statistiche della SAP, ma l’impressione è che fosse qualcuno in meno) di Mertens, un po’ per l’improvvisa fine. Vero è che Paolini stava comunque servendo bene (79,2% di prime in campo).