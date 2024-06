WEC, Imola confermata nel calendario almeno fino al 2028

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola sarà nuovamente protagonista nella prossima stagione del FIA World Endurance Championship. La pista imolese, dopo il successo del 2024, ospiterà una tappa da sei ore del Mondiale almeno fino al 2028, una significativa conferma per tutti gli appassionati italiani e non solo.

Oltre alla sfida tricolore, indetta nel week-end di Pasqua (20 aprile), il FIA WEC ha annunciato anche la data della prossima 24h Le Mans, prevista per il week-end del 15-16 giugno sulla falsariga di quanto accaduto quest’anno.

Conferme anche per Qatar, Spa-Francorchamps, San Paolo, COTA (Austin), Fuji e Bahrain, epilogo della stagione a novembre. Otto sono in totale i round previsti, non vi sono all’orizzonte delle espansioni per una serie che l’anno prossimo accoglierà anche Aston Martin nella propria regina oltre ai plasonati marchi già presenti ai nastri di partenza.

In attesa del 2025, l’attenzione del FIA WEC resta sulla stagione corrente dopo il clamoroso secondo successo consecutivo a Le Mans da parte di Ferrari con l’equipaggio n. 50 composto da Antonio Fuoco/Miguel Molina/Nicklas Nielsen. Il prossimo atto sarà in Brasile in quel di San Paolo per una sei ore che commenteremo a metà luglio.

FIA WORLD ENDURANCE CHAMPIONSHIP 2025