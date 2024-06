Volley, quando si svolgono i sorteggi delle Olimpiadi? Cambia il meccanismo, aumentano i gironi: c’è l’Italia

La FIVB ha ufficializzato le date e le sedi del sorteggio che definirà i gironi dei tornei di volley alle Olimpiadi di Parigi 2024. Quello femminile avrà luogo a Bangkok (Thailandia) mercoledì 19 giugno alle ore 13.00 italiane, mentre quello maschile si svolgerà a Lodz (Polonia) mercoledì 26 giugno alle ore 18.00. Le dodici squadre che parteciperanno ai Giochi conosceranno così il loro destino nella capitale francese e le avversarie che dovranno affrontare nel gruppo.

L’Italia è qualificata con entrambe le Nazionali, ricordiamo che il processo di ammissione alla rassegna a cinque cerchi si concluderà al termine della fase preliminare di Nations League, ovvero il 16 giugno per le donne e il 13 giugno per gli uomini, quando si chiuderà il ranking FIVB che assegnerà gli ultimi cinque pass per il grande evento.

Ci sarà una grande novità rispetto al passato: addio ai due gironi da sei formazioni ciascuno, a Parigi ci saranno tre gironi da quattro compagini ciascuno e si qualificheranno ai quarti di finale le prime due classificate di ogni raggruppamento e le due migliori terze. Il sorteggio avrà dei paletti ben precisi, sarà infatti il ranking FIVB a determinare le fasce per l’estrazione.

La Francia, paese ospitante e testa di serie numero 1, verrà assegnata alla Pool A, mentre la prima e la seconda classificata del ranking mondiale verranno inserite rispettivamente nelle Pool B e C, in qualità di teste di serie numero 2 e 3. Le restanti nove Nazionali saranno suddivise, sempre in base alla loro posizione in graduatoria, in tre fasce da tre squadre ciascuna (4°-5°-6°), (7°-8°-9°), (10°-11°-12°) e per ogni fascia verrà effettuato un sorteggio che decreterà il girone di appartenenza.