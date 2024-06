Volley, quando gioca l’Italia in Nations League: orari, tv, calendario partite con Francia, USA, Cuba e Olanda

È in arrivo la seconda tappa per la nazionale maschile italiana di volley nella Nations League 2024. I Campioni del Mondo in carica, dopo le quattro vittorie nelle prime quattro partite, non vogliono fermarsi. Due obiettivi a Ottawa (Canada): mantenere la testa della classifica e ipotecare la qualificazione alla Final Eight, e raccogliere altri punti preziosi nel ranking in chiave qualificazione olimpica.

I ragazzi di Fefè De Giorgi hanno iniziato con il piglio giusto: grande carattere, ottimo gioco e margini di miglioramento ancora ampi. Gli azzurri sono attesi da quattro partite delicatissime in terra canadese, e già il debutto sarà un test parecchio probante. Si scenderà in campo per la prima volta quando in Italia sarà giovedì 6 giugno, e in meno di ventiquattro ore andranno in scena due super sfide: alle 2.00 di notte gli azzurri affronteranno la Francia, alle 22.30 di sera invece dall’altra parte della rete ci saranno gli USA. Le altre due partite, almeno sulla carta, sembrano più abbordabili: venerdì 7 alle 17.00 ci sarà di fronte Cuba, mentre si chiuderà domenica 9 sempre alle 17.00 contro l’Olanda.

Dalla trasferta a Rio a quella di Ottawa non ci sono stati cambiamenti nei convocati, con l’Italia che è rimasta nella Americhe e ha affrontato due volte il Canada in amichevole. Regia sempre in mano a Simone Giannelli, probabilmente il palleggiatore più forte del mondo, con l’opposto titolare che in teoria è Yuri Romanò. Ma attenzione a Alessandro Bovolenta, in crescita iperbolica e dominante nelle amichevoli disputate. In banda ci dovrebbero essere i trentini Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, ma se il primo è insostituibile il secondo è insidiato dal 2004 Luca Porro, in forma smagliante. Al centro quattro nomi che possono ruotare: Anzani, Sanguinetti, Russo e Galassi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della seconda tappa della nazionale azzurra per quel che riguarda la Nations League 2024 di volley. L’evento sarà trasmesso per gli abbonati su DAZN e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO SECONDA TAPPA ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY

Giovedì 6 giugno

Ore 02.00 Italia vs Francia (Ottawa, Canada)

Ore 22.30 Italia vs USA (Ottawa, Canada)

Venerdì 7 giugno

Ore 17.00 Italia vs Cuba (Ottawa, Canada)

Domenica 9 giugno

Ore 17.00 Italia vs Olanda (Ottawa, Canada)

PROGRAMMA NATIONS LEAGUE VOLLEY: COME VEDERE LE PARTITE DELL’ITALIA

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.