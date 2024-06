Volley, l’Italia finisce nel gruppo di ferro alle Olimpiadi: girone infernale a Parigi 2024 contro due corazzate

A Lodz (Polonia) sono stati sorteggiati i gironi del torneo di volley maschile che animerà le Olimpiadi di Parigi 2024 dal 26 luglio all’11 agosto. Le dodici squadre qualificate ai Giochi sono state suddivise in quattro fasce di merito in base al ranking FIVB e si sono formati tre gruppi da quattro compagini ciascuno: le prime due classificate di ogni raggruppamento e le due migliori terze classificate staccheranno il biglietto per i quarti di finale. Il tabellone della fase a eliminazione diretta verrà determinato attraverso la classifica combinata dei tre gironi (prima contro ottava, seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta).

L’Italia si trovava in seconda fascia in virtù del quarto posto nel ranking FIVB, insieme a Slovenia e USA. Le teste di serie erano invece Francia (Paese organizzatore), Polonia e Giappone (prime due della graduatoria internazionale). Nella terza era presente un pezzo grosso come il Brasile, affiancato da Argentina e Canada. Lo spauracchio da evitare in quarta fascia era la Serbia, ma senza sottovalutare la Germania, mentre l’Egitto era il sogno di tutte vista la sua scarsa caratura tecnica.

L’Italia è stata sorteggiata nella Pool B e purtroppo sarà un girone di ferro. I Campioni del Mondo dovranno vedersela con la Polonia (numero 1 del ranking e Campione d’Europa), contro cui si sono disputate le finali dell’ultima rassegna iridata (vinta) e dell’ultima kermesse continentale (persa). Gli azzurri saranno chiamati a fronteggiare anche il Brasile, ovvero l’eterna rivale contro cui sono arrivate molteplici delusioni (l’ultima nella finale di Rio 2016). Simone Giannelli e compagni sono stati però fortunati nel pescare l’Egitto, la più debole delle compagini in quarta fascia.

La Francia si troverà di fronte la rognosa e solida Slovenia, che si è tolta diverse soddisfazioni negli ultimi anni. I Campioni Olimpici dovranno prendere con le pinze l’emergente Canada e la sempre ostica Serbia, anche se in fase calante. Nella Pool C, invece, il tonico Giappone, che potrebbe essere la vera rivelazione ai Giochi, incrocerà gli USA, capaci sempre di esprimersi ai massimi livelli quando vedono i cinque cerchi. In quel girone anche l’Argentina e la Germania, due formazioni che possono essere delle autentiche mine vaganti.

GIRONI VOLLEY OLIMPIADI DI PARIGI 2024

POOL A: Francia, Slovenia, Canada, Serbia.

POOL B: Polonia, Italia, Brasile, Egitto.

POOL C: Giappone, USA, Argentina, Germania.