Volley, la Slovenia annulla un match-point all’Argentina e vola in semifinale di Nations League

La Slovenia ha sconfitto l’Argentina per 3-2 (19-25; 25-17; 17-25; 29-27, 15-7) e si è qualificata alle semifinali della Nations League 2024 di volley maschile. I balcanici si sono imposti a Lodz (Polonia) dopo essere stati sotto per 0-1 e 1-2 e dopo aver annullato un match-point ai sudamericani sul 26-27 nella quarta frazione.

L’Albiceleste è poi crollata al tie-break, mentre la compagine europea ha messo il turbo e si è meritata la sfida contro il Giappone in programma domani sera, mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno la Polonia e la Francia (giustiziera dell’Italia al tie-break). Si tratta della seconda semifinale di Nations League per la Slovenia, che nel 2021 si dovette inchinare alla Polonia e poi alla Francia nel match per il terzo posto nel prestigioso torneo internazionale itinerante.

Prestazione mostruosa da parte dell’opposto Toncek Stern, autore di 31 punti (3 muri) e supportato dagli schiacciatori Klemen Cebulj (16 punti, 2 muri) e Tine Urnaut (12) sotto la regia di Ropret, in doppia cifra anche il centrale Pajenk (10) affiancato da Kozamernik (6). All’Argentina non sono bastati i 26 punti del bomber Lima e le 18 marcature del martello Palonsky sotto la guida del palleggiatore Luciano De Cecco.