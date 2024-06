Volley, la Polonia liquida la Slovenia in Nations League e conquista il terzo posto. Leon top-scorer

La Polonia ha conquistato il terzo posto nella Nations League 2024 di volley maschile, sconfiggendo la Slovenia per 3-0 (26-24; 25-16; 25-17) nel match che metteva in palio l’ultimo gradino del podio. I Campioni d’Europa sono riusciti a consolarsi di fronte al proprio pubblico di Lodz, dopo la sconfitta rimediata ieri pomeriggio nella semifinale contro la Francia, che più tardi incrocerà il Giappone nell’atto conclusivo del prestigioso torneo internazionale itinerante.

I biancorossi si confermano sul podio della competizione per la quarta edizione di fila: terzi nel 2019 e nel 2022, secondi nel 2021, primi nel 2023. La Polonia ha rimontato dal 19-16 e 23-21 nella prima frazione, annullando un set-point agli avversari sul 23-24. Conquistato il primo parziale, i padroni di casa hanno messo la freccia e hanno dominato la contesa.

A fare la differenza sono stati gli schiacciatori Wilfredo Leon (18 punti, 3 muri, 2 ace) e Tomasz Fornal (11 punti, 5 muri), in doppia cifra anche l’opposto Bartosz Kurek (10 punti) sotto la guida del regista Janusz, che ha ben sfruttato anche i centrali Bieniek (7 punti, 3 ace) e Kochanowski (5). Alla Slovenia non sono bastati gli attaccanti Klemen Cebulj (14 punti, 3 muri) e Toncek Stern (11), 6 punti per il centrale Pajenk (6).